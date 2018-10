Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình biểu dương vụ bắt ngà voi, vảy tê tê

Ngày 24.10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng vừa ký công văn số 10307/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến vụ bắt giữ gần 10 tấn ngà voi, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng hôm 4.10.

ẢNH: NGỌC HÂN Lực lượng chức năng kiểm tra container chứa lượng lớn ngà voi, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa

Theo đó, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp và đúng quy định.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 4.10 Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), lực lượng Bộ đội biên phòng và Hải quan Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Trường Sử (có địa chỉ tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, H.Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc công ty.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 tấn ngà voi và vảy tê tê được giấu xen lẫn với nhiều bao tải chứa nhựa tái chế trong container có số hiệu MSKU 0147717. Số hàng này được vận chuyển từ Nigeria về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Đây là mặt hàng cấm buôn bán, vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam.