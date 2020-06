Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng lễ tang ông Trần Quốc Hương

Ông Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban), bí danh Mười Hương, sinh năm 1924 tại xã Vũ Bản, H.Bình Lục, Hà Nam. Năm 1937, ông tham gia hoạt động cách mạng và được kết nạp vào Đảng năm 1943. Ông Trần Quốc Hương từng giữ các chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ); Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ; Trưởng ban Nội chính Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông Trần Quốc Hương từ trần hồi 10 giờ 10 ngày 11.6 tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, hưởng thọ 97 tuổi. Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước những đóng góp to lớn của ông Mười Hương, tang lễ của ông được tổ chức theo nghi lễ cấp nhà nước. Sau lễ viếng và lễ truy điệu, ông Trần Quốc Hương được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM (Q.Thủ Đức) vào ngày 17.6.