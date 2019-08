Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra phòng chống bão số 3 ở Quảng Ninh

Báo cáo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến 15 giờ cùng ngày, địa phương đã di chuyển 16.132 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3. Toàn tỉnh huy động 2.005 cán bộ, chiến sĩ; 2.294 dân quân tự vệ; 5.498 lượt người dân; 545 lượt phương tiện xe máy; 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

Đặc biệt, các nơi có nguy cơ sạt lở, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức di dời dân, trong đó đã cưỡng chế di dời 2 hộ dân ở thành phố Cẩm Phả và huyện Hải Hà do có nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng thường trực chống bão của tỉnh đang trực 24/24 giờ, đồng thời huy động, phối hợp với lực lượng quân đội, công an để phòng, chống bão.

Qua kiểm tra cảng tránh trú bão tại Nhà máy Đóng tàu Hạ Long, khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu, khu tái định cư và tránh trú Hà Phong (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, bão số 3 có diễn biến rất phức tạp, nhiều khả năng đổ bộ và ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, vì vậy cần chuẩn bị mọi phương án có thể xảy ra. “Quảng Ninh phải phối hợp vớ ngành than rút kinh nghiệm sự cố ngập lụt năm 2015 để xây dựng các phương án an toàn đối với các bãi thải mỏ”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bắt đầu có gió lớn dần lên, tuy nhiên mưa nhỏ chỉ xuất hiện rải rác.