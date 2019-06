Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: ‘Xử lý gian lận thi cử không có vùng cấm’

Trước đó, vụ gian lận thi cử xảy ra tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 được dư luận đặc biệt quan tâm. Trả lời chất vấn sáng nay về xử lý gian lận thi cử, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng cho biết, liên quan tới vụ gian lận thi cử, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố 16 bị can liên quan. Kết quả điều tra tới nay đủ căn cứ kết luận hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện nâng điểm cho các thí sinh, làm rõ 214 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi, trong đó Hòa Bình 63 thí sinh, Hà Giang 107 thí sinh, Sơn La 44 thí sinh. Đối với việc làm rõ phụ huynh đưa tiền các bị can nhờ nâng điểm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ và sẽ công bố sau khi có kết luận điều tra.