Phó tổng thống Mỹ: Chúng tôi sẽ ở bên khi Việt Nam đối mặt với dịch bệnh gia tăng

Tại họp báo, bà Harris khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này "khởi đầu cho một chương tiếp theo trong mối quan hệ giữa Việt Nam - Mỹ".

“Chúng tôi đã có một cam kết lâu dài cho mối quan hệ này. Bởi vì nó quan trọng đối với người dân, đối với an ninh và sự thịnh vượng của người dân Mỹ. Và chúng tôi tin người dân Việt Nam”, Phó tổng thống Mỹ nói.

Theo bà Harris, Mỹ và Việt Nam đang tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, giải quyết những vấn đề và thách thức truyền thống và cả những thách thức trong tương lai.

“Chúng tôi hy vọng người dân Việt Nam biết rằng chúng tôi sẽ ở bên các bạn khi các bạn đang phải đối mặt với dịch bệnh đang gia tăng”, bà Harris nói.

Phó tổng thống khẳng định, chuyến thăm của bà tới Việt Nam cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ về một vùng Biển Đông rộng mở và hàng hải tự do.

"Đây là hợp tác cao nhất của chúng tôi về an ninh nhằm thúc đẩy một Việt Nam vững mạnh, tự do, phồn thịnh, độc lập và cùng với Việt Nam chúng tôi sẽ đẩy lùi tất cả sự đe dọa về tự do hàng hải trên tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế", bà Harris nhấn mạnh.