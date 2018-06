Nhọc nhằn nghề tìm 'vàng đen'

Ảnh James Dương Công nhân làm việc dưới hầm lò độ sâu hàng chục mét Ảnh James Dương Không khí đậm đặc và bóng tối bao trùm Ảnh James Dương Những vỉa than lấp lánh cùng bụi than mù mịt Ảnh James Dương Than liên tục được chuyển ra ngoài Ảnh James Dương Than được phân loại theo kích thước Ảnh James Dương Công nhân lấy thẻ khi kết thúc ca Ảnh James Dương Giây phút nghỉ ngơi Ảnh James Dương Chỉ những người đàn ông mới đủ sức khỏe để xuống hầm Ảnh James Dương Họ luôn phải đối mặt với nguy cơ bị bệnh hô hấp Ảnh James Dương Tắm rửa bụi than sau khi hoàn thành ca làm việc Ảnh James Dương Trở về nhà sau khi đêm đã xuống