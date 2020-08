[CẬP NHẬT] Phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2 vì nghi có người nhiễm Covid-19

Bệnh nhân vừa được Bộ Y tế thông tin đã tử vong do ung thư máu ác tính, viêm phổi nặng và mắc Covid-19 là bệnh nhân 499.

Trong quá trình làm việc với 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM, Công an Q.5 phát hiện có một người sốt, nên đã đưa 2 người này về khu cách ly tập trung của quận.

Nhiều nhà hàng trong khu phong tỏa ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) cửa đóng then cài. Mọi hoạt động ra vào trong khu phong tỏa được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt.