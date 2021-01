Phóng viên Thanh Niên trên mọi nẻo đường: Giải cứu những đứa trẻ trong đường dây chăn dắt

Từ cuộc gọi của bạn đọc...

Vào trưa ngày đầu tháng 8.2020, tôi nhận được cuộc gọi từ người bạn đọc ở TP.Long Khánh (Đồng Nai). Người này nói đang cùng nhóm “hiệp sĩ” TP.Long Khánh và H.Cẩm Mỹ xuống TP.Bà Rịa để gặp tôi, nhờ dẫn 2 chị em đi tìm mẹ. Cảm giác giữa lúc đang chờ bữa cơm trưa thật khó chịu vì đi tìm người mất tích đâu phải nhiệm vụ của nhà báo. Biết cảm nhận của tôi, người này năn nỉ chỉ cần gặp 10 phút để trình bày vụ việc.

PV Thanh Niên cùng D. trao đổi với thành viên “hiệp sĩ” TP.Long Khánh và H.Cẩm Mỹ Ảnh: Tiểu Thiên

Tại 1 quán cà phê “cóc” trong thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước mặt tôi lúc này ngoài nhóm "hiệp sĩ" còn có cháu N.T.M.D (10 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và người em trai mới 6 tuổi.

Ngay lần đầu gặp mặt, D. thuyết phục tôi bằng tình cảm của người chị đang lo lắng cho 2 em trai mình bị mẹ và cậu ruột bắt đi ăn xin, đánh đập, bị chích điện khi không xin được tiền. Bản thân 2 chị em D. cũng bị bắt đi ăn xin, bị bỏ đói, đánh đập vừa trốn thoát khỏi sự chăn dắt. Càng nghe về bi kịch của Duyên, tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để gỉai cứu 2 đứa em của D. hơn là viết bài về đường dây chăn dắt. Tôi muốn đưa những kẻ chăn dắt ra ánh sáng, để giải cứu những đứa bé tội nghiệp.

PV Thanh Niên (áo xanh) trong vai chăn dắt, dẫn D. đi tìm kiếm mẹ và các em Ảnh: Tiểu Thiên

... đến bi kịch về đường dây chăn dắt

Bi kịch của gia đình D. khi có mẹ là Đào Thị Gái (38 tuổi) và cậu ruột là Đào Văn Bé (24 tuổi) tham gia chăn dắt con cháu mình đi xin ăn. Gái có nhiều đời chồng đều có con riêng. Gái lấy ba của D., sinh ra D. cùng 3 em trai khác. Năm 2018, ba D. mất thì Gái bắt chị em D. nghỉ học rồi dẫn theo người chị của D. (cùng mẹ khác cha) là Đ.T.H (14 tuổi) theo cậu ruột Đào Văn Bé lang thang khắp nơi trên địa bàn Bà Rịa- Vũng Tàu để xin ăn. Mỗi ngày, nếu không xin đủ 900.000 đồng thì D. cùng các em bị Gái và Bé đánh đập.

Chưa hết, quá trình di chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác, Bé có hành vi loạn luân với cháu gái của mình là Đ.T.H. Vào 1 ngày cuối tháng 6.2020, lợi dụng sơ hở của Gái và Bé, D. cùng em trai của mình trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt, về nhà bà nội và kể cho mọi người nghe bi kịch. Bức xúc trước tình cảnh này, bạn đọc đã gọi điện nhờ PV Báo Thanh Niên vào cuộc, lật mặt đường dây chăn dắt.

Cuộc giải cứu ngoạn mục

Những địa chỉ mà người mẹ và cậu thường xuyên thay đổi chỗ trọ mà em D. cung cấp, tôi cũng đã nhờ Công an TP.Bà Rịa cử lực lượng trinh sát xuống địa bàn xác minh nhưng đều vô vọng. Nhiều chủ nhà trọ xác nhận gia đình Gái từng thuê ở đây nhưng đã trả phòng trước đó. Công an TP.Bà Rịa cũng đã chuyển hình ảnh của mẹ con Gái đến công an các phường, xã trên địa bàn để nắm tình hình.

Làm thế nào để giải cứu 2 đứa em của D. đây, khi D. không còn thông tin về người mẹ và người cậu cũng như địa chỉ cụ thể?. Câu hỏi đặt ra trong đầu khó có lời giải. Cuối cùng, tôi nghĩ đến việc giả làm dân chăn dắt để "dụ" người mẹ của D. xuất hiện.

Vào 1 buổi tối đầu tháng 8.2020, khi trong vai người chăn dắt tôi đưa cháu D. lang thang xin ăn tại khu vực Trung tâm thương mại Bà Rịa nhưng vẫn không lần ra dấu vết mẹ của D. Những đêm kế tiếp, tôi tiếp tục dẫn D. quần thảo nhiều chợ, quán ăn, nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn TP.Bà Rịa, H.Long Điền, H.Xuyên Mộc, H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) để tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín.

Sau nhiều lần đưa cháu D. ra chợ đêm TP.Bà Rịa để xin ăn, tối ngày 26.8 chúng tôi tiếp cận được với 1 “tiểu cái bang”, từng có thời gian đi xin ăn chung với D. vài lần trước đó. Khai thác nhanh “đồng nghiệp”, người bạn ăn xin này cho biết mẹ cùng các em của D. vừa chuyển về ở trong 1 khu “ổ chuột” phía sau Tịnh xá Ngọc Điền (TT.Long Điền, H.Long Điền) được vài ngày. Có được thông tin quý giá này, tôi cùng với mấy anh em “hiệp sĩ” tìm đến chỗ ở của Gái đang trú ngụ. Ngay trong đêm, chúng tôi đã dẫn D. đến trình báo sự việc với Công an H.Long Điền để yêu cầu hỗ trợ.

PV Thanh Niên đưa D. vào Công an H.Long Điền trình báo Ảnh: Tiểu Thiên

Sáng hôm sau (27.8.2020), Khi Công an H.Long Điền, Công an TT.Long Điền cùng các cơ quan đoàn thể UBND TT.Long Điền tìm đến chỗ trọ thì Gái và Bé không có ở đây mà đang trên đường về xã Xuân Bảo (H. Cẩm Mỹ) để bắt D. cùng em trai quay về con đường xin ăn. Qua phối hợp, Công an xã Xuân Bảo bắt giữ Gái và Bé .

Thời điểm này, tôi và D. cùng các “hiệp sĩ” H.Cẩm Mỹ đã nhờ các cơ quan ban ngành, Công an TT.Long Điền và Công an H.Long Điền giải cứu 2 em trai của D., khi 2 cháu bé này được Gái gửi cho 1 nhà dân giữ giúp. Ngay trong ngày, Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đến Công an xã Xuân Bảo di lý Gái và Bé về trụ sở để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em.

