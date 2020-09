Lấy lời khai nạn nhân bị ép quan hệ tình dục

Ngày 7.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã làm việc với V.T.T.L (19 tuổi), chị cùng mẹ khác cha với cháu N.T.M.D, để điều tra việc bị can Đào Văn Bé 2 lần quan hệ tình dục với L.

Chị L. cho hay bản thân mình sống tại một trung tâm xã hội ở TP.HCM; đến đủ tuổi thì rời trung tâm về ở nhà trọ cùng với Bé và mẹ con Gái. Trong thời gian ở trọ, Bé đã ép buộc L. cho quan hệ tình dục. “Em bị cậu Bé quan hệ thì báo với mẹ Gái nhưng mẹ lại im lặng. Mẹ sợ bị cậu Bé đánh lắm. Lần 2, cậu tiếp tục ép em để quan hệ trong phòng trọ nhưng em đã trốn được”, chị L. cho hay.

Đối với việc tại sao cháu Đ.T.H chưa đủ 16 tuổi vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh (TP.Long Khánh, Đồng Nai) sinh con mà bệnh viện không phát hiện H. vị thành niên, một lãnh đạo Sở Y tế lý giải đối với tất cả các trường hợp thai phụ nhập viện nếu chưa đủ tuổi thành niên, bệnh viện sẽ lập hồ sơ báo cho chính quyền địa phương, đồng thời chuyển lên Sở Y tế. Tại đây, Sở Y tế cũng làm hồ sơ gửi qua Sở LĐ-TB-XH.

Đối với trường hợp bé Đ.T.H khi nhập viện, bé khai sinh năm 2002, đủ 18 tuổi, nên bệnh viện và sở không làm hồ sơ báo cáo. Cũng theo vị lãnh đạo này thì không có quy định nào yêu cầu lúc nhập viện phải cung cấp đủ giấy tờ tùy thân. Trường hợp cháu Đ.T.H vào bệnh viện trong trường hợp cấp cứu nên lực lượng y tế phải lo cấp cứu, cho sinh đẻ trước. Vì vậy, lúc này người nhà khai thai phụ 18 tuổi nên các y bác sĩ chỉ biết vậy mà ghi vào hồ sơ.

Ngày 7.9, gặp tại Trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cháu Đ.T.H cho biết trong thời gian mang thai gần tới ngày sinh con thì Gái thuê phòng trọ tại TP.Long Khánh để ở. Khi Đ.T.H chuyển dạ thì Bé và Gái chở tới Bệnh viện Long Khánh để sinh. Đ.T.H không biết Gái khai tên tuổi của mình như thế nào vì bản thân mình không biết chữ. “Con sinh em bé xong thì 2, 3 ngày sau mẹ Gái và anh Bé bảo trốn về nhà trọ ở. Con ở nhà trọ được vài ngày thì mẹ Gái và anh Bé ôm con của con đi ăn xin khiến nó bệnh mà chết”, H. cho hay.

Trả lời qua điện thoại, một cán bộ Công an xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) cho hay do H. trốn viện nên không có giấy chứng sinh mà Bệnh viện Long Khánh cung cấp. Công an xã Xuân Bảo đã đến Bệnh viện Long Khánh lấy giấy chứng sinh của con H. bàn giao cho Công an H.Xuyên Mộc.