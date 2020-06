Vụ chồng bạo hành vợ dã man, ép quan hệ tình dục: Tạm đình chỉ giải quyết

Ngày 19.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng cho biết thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó thủ trưởng cơ quan, đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ một phụ nữ bị chồng bạo hành dã man, ép quan hệ tình dục

Xót xa lời kể cô gái bị chồng quất thắt lưng bầm tím trước mặt cha mẹ - Video tư liệu

Cụ thể, vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 5.2 tại khu phố An Bình, P.An Tịnh, TX.Trảng Bảng do Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng thụ lý đã hết thời gian giải quyết tin báo nguồn tin tội phạm nhưng chưa có kết quả trưng cầu giám định nên đơn vị này đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết.

Quyết định đã được gửi đến Viện KSND cùng cấp cùng 2 người có liên quan là ông B.T.T và chị L.T.S.

Theo đơn tố giác của chị S. đối với chồng mình là ông T., đêm 5.2, ông T. dùng dây nịt bằng da đánh đập, hành hạ khiến chị S. thương tích khắp người và ép quan hệ tình dục rồi bị chồng chụp hình gửi cho người khác xem. Đến tối 8.2, Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh tiếp nhận lời cầu cứu của chị S. đã phối hợp chính quyền địa phương vào cuộc.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng vào cuộc thụ lý điều tra. Kết luận giám định thương tích (lần 1) ngày 24.2 của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh xác nhận tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị S. do thương tích gây nên là 4%; kết luận giám định pháp y về tình dục với màng trinh rách cũ, giãn rộng…

Sau đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị giám định lại, kết luận giám định pháp y về thương tích (lần 2) ngày 11.5 của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh đối với chị S., người tố cáo bị chồng là ông Tín cố ý gây thương tích ngày 5.2, cho thấy thuơng tích của nạn nhân phù hợp do vật tày, tác nhân tày gây ra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng vẫn đang chờ kết quả trưng cầu giám định để tiếp tục có hướng xử lý vụ việc liên quan đến vụ việc vợ tố bị chồng bạo hành dã man, ép quan hệ tình dục.