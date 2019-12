Cô gái tố bị nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm: Đâu là sự thật?

Theo Công an tỉnh Bình Dương, em N.T.H. (18 tuổi, quê Nghệ An), người đã gửi đơn tố cáo bị nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương (gọi tắt là Trung tâm) hiếp dâm , được Trung tâm tiếp nhận 2 lần.

Cụ thể, lần thứ nhất, H. được đưa vào Trung tâm ngày 9.8.2016, đến ngày 24.7.2019, em H. được UBND xã Nghi Mỹ (H.Nghi Lộc, Nghệ An) bảo lãnh về địa phương quản lý. Tuy nhiên, sau đó H. tiếp tục lang thang xin ăn trên địa bàn Bình Dương, nên ngày 7.9.2019 H. được đưa trở lại Trung tâm. Đến ngày 4.10.2019, H. bỏ trốn khỏi Trung tâm.

Sau khi H. có đơn tố cáo bị ông N.S.V. (46 tuổi, nhân viên của Trung tâm) hiếp dâm, Công an tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo Công an TX.Thuận An điều tra xác minh làm rõ.

Ngoài ra, quá trình xác minh của công an cho thấy quy trình tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm đều khá chặt chẽ.

Sáng 7.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông V. (người bị tố cáo) cho biết trong những ngày qua ông thực sự bị “sốc” tâm lý nặng. “Tôi không bao giờ làm cái việc trái lương tâm đạo đức đó. Những ngày qua gia đình , anh em bạn bè tôi rất buồn. Tôi không biết phải nói sao nữa”, ông V. nói.