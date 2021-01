Phú Quốc: 5 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển

Khoảng 6 giờ ngày 26.1, trong lúc tuần tra kiểm soát trên vùng biển An Thới, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (TP. Phú Quốc ) bắt giữ tàu VL 15169 do ông N.N.N (52 tuổi, ngụ Cà Mau) làm thuyền trưởng. Trên tàu chở 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, gồm: N.V.T (45 tuổi, ngụ An Giang), Đ.V.T (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Đ.N.K (30 tuổi, ngụ Cà Mau), N.H.D (56 tuổi) và N.V.T (41 tuổi, cùng ngụ An Giang.