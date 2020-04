Phú Quốc: Thiếu nợ chủ ghe, bịa chuyện bị bắt cóc để 'ép' gia đình trả nợ

Chiều 4.4, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 750.000 đồng đối với D.Q.D (31 tuổi, ngụ thị trấn An Thới) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.