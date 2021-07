Phú Yên: 3 bác sĩ là F1 không chịu đi cách ly tập trung

Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên , cho biết tính từ 8-17 giờ ngày 7.7, Phú Yên có 23 ca mắc Covid-19 mới, với tổng số ca mắc của tỉnh này là 359 ca.

TP.Tuy Hòa là địa phương có ca mắc Covid -19 mới cao nhất với 18 ca. TX.Sông Cầu là địa phương lần đầu tiên có ca mắc Covid-19 kể từ khi Phú Yên phát hiện dịch Covid-19 từ ngày 23.6.

Hiện, TP.Tuy Hòa có 204 ca, H.Sơn Hòa 48 ca, TX.Đông Hòa 20 ca, H.Tuy An 31 ca, H.Sông Hinh 24 ca, H.Tây Hòa 5 ca, H.Phú Hòa 26 ca và TX.Sông Cầu 1 ca.

Trong 23 ca mắc Covid-19 mới có 3 ca đang cách ly tập trung , 18 ca sàng lọc ở khu vực phong tỏa và 2 phát hiện trong cộng đồng đang điều tra truy vết. Và hiện đang giám sát y tế 28.199 người.

Trong số các bệnh nhân (BN) đang điều trị, có 2 BN (BN 14125 và BN 20532) diễn biến nguy kịch, đang thở máy và lọc máu nhân tạo (1 BN không có bệnh nền và 1 BN có bệnh nền); 2 BN (BN 17936 và BN 21321) lớn tuổi, lẫn, không tự chăm sóc bản thân được, không hợp tác điều trị, tiên lượng nặng; 4 BN viêm phổi nặng, nguy cơ phải thở máy (trong đó: 3 BN có bệnh nền, còn 1 BN không có bệnh nền); 15 BN viêm phổi mức độ trung bình và nhẹ; 335 BN có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Trong một diễn biến khác, chiều 7.7, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế H.Tuy An phối hợp với địa phương có báo cáo cụ thể trường hợp 3 bác sĩ của huyện bị F1 nhưng không chịu đi cách ly tập trung và đề xuất việc xử lý theo quy định. Trước mắt, bắt buộc 3 bác sĩ bị F1 thực hiện đúng theo quyết định cách ly tập trung.

Trước đó, UBND TT.Chí Thạnh, H.Tuy An tiếp nhận từ Trung tâm Y tế H.Tuy An thông báo địa phương này có 20 F1 đưa đi cách ly tập trung, nhưng đã đưa đi 17 F1, còn 3 F1 là bác sĩ chưa được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Một F1 tự lái xe riêng đi cách ly ở khách sạn TP.Tuy Hòa (không rõ thời gian đi). Còn hai F1 còn lại tự đi đến Trung tâm Y tế H.Tuy An điều trị vì khai báo đau họng.