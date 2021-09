Phú Yên: Bắt tạm giam nữ Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú Thịnh về tội trốn thuế

Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Ngô Thị Điều (57 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (gọi tắt là Công ty An Phú Thịnh, có trụ sở ở Bình Định) về tội "trốn thuế". Các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.