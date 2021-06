Vụ đấu giá sỉ 262 lô đất: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Sáng 4.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát , lãng phí”.

Liên quan đến vụ án này, cũng trong sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.

Khu đất 'bán sỉ' ở khu đô thị Nam Tuy Hòa (Phú Yên) Ảnh: Đức Huy

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can trên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án hình sự về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Việc khởi tố vụ án này theo nguồn tin tố giác tội phạm của công dân về việc cho phép giảm giá 5% tiền bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa (Phú Yên) trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỉ đồng.

Dự án khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa giai đoạn 1 được khởi công tháng 10.2016. Dự án này có diện tích hơn 38 ha, kinh phí đầu từ gần 319 tỉ đồng với mục đích xây dựng hạ tầng để bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) 458 lô nhà ở, trong đó có 262 lô nhà ở liền kề, còn lại là các lô biệt thự.

Do đến thời gian trả nợ 200 tỉ đồng mà UBND tỉnh Phú Yên đã tạm ứng từ Kho bạc Nhà nước để xây dựng hạ tầng nên dù dự án chưa xây dựng xong hạ tầng, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định bán đấu giá Quyền sử dụng đất toàn bộ số lô đất trên với hình thức bán sỉ, không phải bán lẻ từng lô. Trong phương án đấu giá, UBND tỉnh Phú Yên xây dựng mức giảm 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất đưa ra đấu giá cho người trúng đấu giá.

Trong đợt 1, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức đấu giá bán sỉ toàn bộ 262 lô nhà ở liền kề của khu số 1. Người trúng đấu giá là bà Ngô Thị Điều (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) với giá trúng đấu giá là 162,4 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm 1,6 tỉ đồng (tương đương gần 1%). Căn cứ vào phương án đấu giá, bà Điều đã nộp vào ngân sách Nhà nước 154,4 tỉ đồng, còn 8 tỉ đồng thì được miễn giảm theo phương án đấu giá đã được duyệt.

Thời điểm đấu giá sỉ 262 lô đất trên, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá, Chủ tịch Hội đồng đấu giá đặc biệt tỉnh Phú Yên, là người chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện đấu giá khu đất trên. Trước khi thực hiện, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên đã trình phương án bán đấu giá 468 lô đất của khu đô thị Nam Tuy Hoà và đã được Thường trự HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên thống nhất.

Còn bà Nguyễn Thị Nở là Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên cùng một số cán bộ khác là những người tham mưu cho UBND tỉnh Phú Yên xây dựng phương án đấu giá, tham gia bán đấu giá quyền sử dụng đất.