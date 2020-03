Phú Yên: Chuẩn bị xét xử vụ điều tra viên làm sai lệch hồ sơ

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, kết luận của Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã xác định, ngày 13.7.2012, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với Lê Trọng Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Sương và Võ Thị Thu Phượng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa để điều tra theo thẩm quyền. Công an TP.Tuy Hòa đã phân công điều tra viên Nguyễn Việt Cường điều tra vụ án này.

Trong quá trình điều tra vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy”, các bị can đã khai là nhờ nhà xe ở TP.Tuy Hòa chuyển tiền nhờ người trong TP.HCM nhận tiền mua ma túy và gửi về cho các bị can. Khi gửi tiền, có lúc ghi tên người nhận là Nguyễn Hồng Ngọc Anh, có lúc ghi tên người nhận là Từ Phạm Quang Vinh.

Từ lời khai này, cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đưa bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh vào diện nghi vấn. Ngày 20.3.2013, Cường đã triệu tập bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh đến Công an phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM để ghi lời khai. Nội dung biên bản ghi lời khai và bản tự khai thể hiện bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh đã giúp chồng là Từ Phạm Quang Vinh trong việc nhận tiền và đưa tiền cho Vinh mua ma túy gửi về TP.Tuy Hòa bán cho các bị can trên.

Căn cứ vào lời khai của bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh và kết luận giám định chữ ký nhận tiền tại sổ nhận tiền của chi nhánh một công ty xe khách tại TP.HCM là của bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh và Từ Phạm Quang Vinh. Trên cơ sở báo cáo đề xuất khởi tố bị can của Cường, ngày 2.5.2013, cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Ngọc Anh và Từ Phạm Quang Vinh về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Vinh bỏ trốn nên cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Vinh.

Yêu cầu bồi thường oan sai

Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh không thừa nhận hành vi phạm tội, hồ sơ vụ án không có tài liệu chứng cứ nào xác định bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh có vai trò đồng phạm với Từ Phạm Quang Vinh trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Do muốn kết thúc giải quyết vụ án sớm, điều tra viên Nguyễn Việt Cường đã cố ý viết thêm vào biên bản hỏi cung nội dung thể hiện Nguyễn Hồng Ngọc Anh biết rõ việc nhận tiền giúp Vinh nhằm mua bán trái phép chất ma túy, để làm cơ sở buộc tội Nguyễn Hồng Ngọc Anh có vai trò đồng phạm với Vinh. TAND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hồng Ngọc Anh 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.

Bị cáo Nguyễn Hồng Ngọc Anh kháng cáo kêu oan nên TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Trong quá trình điều tra lại, ngày 26.1.2015, bị can Từ Phạm Quang Vinh bị bắt. Khi lấy lời khai của bị can Từ Phạm Quang Vinh, Cường tiếp tục viết thêm nội dung vào biên bản hỏi cung của bị can Từ Phạm Quang Vinh nhằm buộc tội Nguyễn Hồng Ngọc Anh đồng phạm với Từ Phạm Quang Vinh trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi làm sai lệch hồ sơ của Cường bị phát hiện trong quá trình xét xử lại, hồ sơ không có chứng từ nào khác chứng minh vai trò đồng phạm của Nguyễn Hồng Ngọc Anh nên ngày 31.5.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Hồng Ngọc Anh.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh đã có đơn gửi các cơ quan tiến hành tố tụng TP.Tuy Hòa yêu cầu bồi thường oan sai với số tiền hơn 755 triệu đồng.

Theo cáo trạng, hành vi của Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến việc các cơ quan tiến hành tố tụng của TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã điều tra, truy tố và xét xử vụ án bị sai lệch, việc giải quyết vụ án diễn ra trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh. Hành vi này của Nguyễn Việt Cường phạm vào tội “làm sai lệch hồ sơ vụ án” nên Viện KSND tối cao truy tố Cường về tội này theo điểm b, khoản 2, Điều 300 bộ luật Hình sự năm 1999.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử vào ngày 18.3 tới.