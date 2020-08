Phú Yên: Công an Tuy Hòa triệt phá băng nhóm Cường 'Zét' cưỡng đoạt tài sản

Ngày 22.8, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Sang (30 tuổi, ở P.4, TP.Tuy Hòa), Nguyễn Tấn Thịnh (33 tuổi, ở xã Hòa Bình 1, H.Tây Hòa, Phú Yên), Đào Thế Phong (22 tuổi, ở xã Hòa Mỹ Đông, H.Tây Hòa, Phú Yên), Vũ Minh Trường (21 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang), Trần Ngọc Thủy (23 tuổi, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, cùng Khánh Hòa) về tội cưỡng đoạt tài sản