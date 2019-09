Phú Yên: Khai thác mỏ cát gây nhiều bức xúc

Theo giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Phú Yên cấp ngày 11.1.2017, Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phục Hưng (Công ty Phục Hưng) được khai thác cát (vật liệu xây dựng thông thường) bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát ở thôn Hòa Phú (xã Xuân Hòa, TX.Sông Cầu, Phú Yên) rộng 2,1 ha, thời gian khai thác hơn 10 năm. Mỏ ở đây có trữ lượng khai thác 101.980 m3 cát, với công suất khai thác 10.000 m3/năm.

Tuy nhiên, việc khai thác của công ty này gây bức xúc cho người dân nên ngày 8.7 vừa qua, UBND xã Xuân Hòa có công văn gửi Sở TN-MT tỉnh Phú Yên, UBND TX.Sông Cầu và Phòng TN-MT TX.Sông Cầu đề nghị kiểm tra, xử lý. Theo UBND xã Xuân Hòa, qua kiểm tra phát hiện Công ty Phục Hưng khai thác khoáng sản khi chưa chấp hành đầy đủ nội dung theo Thông báo số 69/TB-STNMT ngày 30.1.2019 của Sở TN-MT tỉnh Phú Yên về quy định lắp đặt trạm cân và có khả năng khai thác cát ngoài phạm vi cấp phép làm ảnh hưởng đến đường dây điện trung thế 22 kV. Trong quá trình vận chuyển, xe chở cát không che chắn cẩn thận làm rơi vãi xuống mặt QL1D, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Ngày 15.7, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên kiểm tra, yêu cầu Công ty Phục Hưng khắc phục. Sau đó, UBND xã Xuân Hòa tiếp tục phản ánh Công ty Phục Hưng đã khai thác vượt khối lượng và độ sâu cấp phép đến Phòng TN-MT TX.Sông Cầu. Ngày 26.7, Phòng TN-MT TX.Sông Cầu có công văn kiến nghị Sở TN-MT tỉnh Phú Yên kiểm tra việc khai thác tại mỏ cát này của Công ty Phục Hưng.

Theo quan sát của PV Thanh Niên tại khu vực mỏ cát , hiện Công ty Phục Hưng đã khai thác độ sâu đến mực nước ngầm, biến khu vực mỏ này thành một cái hố khổng lồ. Điều đáng nói, mỏ cát này nằm cạnh trụ sở Đồn công an khu đông bắc Sông Cầu. Theo lãnh đạo Công an TX.Sông Cầu, việc khai thác cát gần khu đất của trụ sở Đồn công an khu đông bắc Sông Cầu làm ảnh hưởng đến trụ sở.