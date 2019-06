Mỏ cát lậu thách thức chính quyền !

Công an tỉnh... đang làm! Chiều 27.6, trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc khai thác cát trái phép của ông Hồ Công Tồn, đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, nói: “Công an tỉnh đang làm và làm quyết liệt để ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; không có vùng cấm nào; tất cả phải theo quy định của nhà nước”. Đại tá Trần Văn Toản đề nghị PV có thông tin cụ thể về hoạt động khai thác trái phép, địa chỉ cụ thể, liên quan đến ai thì chuyển cho công an tỉnh để cơ quan này kiểm tra xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.