Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 9

Để phòng chống lũ do bão số 9 gây ra, hiện các hồ thủy lợi đã mở cửa tràn và không tích nước . Đối với các hồ chứa nước có dung tích nhỏ do các địa phương quản lý, hầu hết hình thức tràn xả lũ là tràn tự do. Hiện tại các hồ chứa đang tích nước phổ biến ở mức từ 20 - 50% so với dung tích thiết kế đảm bảo tích nước chống lũ.