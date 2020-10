Bão số 9 đổ bộ, các hồ thủy lợi Phú Yên không tích nước, mở cửa tràn đón lũ

3/s. Riêng về thủy lợi, hiện 3 gồm: hồ Đồng Tròn, hồ Phú Xuân và hồ Suối vực. Hiện các Sáng 26.10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho biết lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh này trung bình từ 50 - 500 m/s. Riêng về thủy lợi, hiện Phú Yên hiện có 50 hồ chứa nước; trong đó có 3 hồ thủy lợi hơn 10 triệu mgồm: hồ Đồng Tròn, hồ Phú Xuân và hồ Suối vực. Hiện các hồ thủy lợi đã mở cửa tràn và không tích nước.

Đối với các hồ chứa nước có dung tích nhỏ do các địa phương quản lý, hầu hết hình thức tràn xả lũ là tràn tự do. Hiện tại các hồ chứa đang tích nước phổ biến ở mức từ 20 - 50% so với dung tích thiết kế.

Bão số 9 đã đi vào biển Đông, gió giật cấp 14

Cũng theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, hiện Phú Yên 163 tàu cá với 962 lao động đang hoạt động ở vùng biển giữa biển Đông và đông nam quần đảo Trường Sa và 124 tàu cá với 570 lao động hoạt động gần bờ đi về trong ngày ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận

Tất cả các tàu cá hoạt động trên biển đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến của bão số 9 để chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc về gia đình và Bộ đội Biên phòng.

Ngoài ra, hiện Phú Yên có 3 công trình đê kè biển, cửa sông (công trình cửa biển Đà Nông, công trình cửa biển Đà Diễn và công trình kè Xóm Rớ giai đoạn 2), các công trình này đã hoàn thành từ 40% - 90% khối lượng công việc. Các chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công các công trình dở dang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình vượt lũ; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo vệ công trình, tài sản máy móc thiết bị và con người.