Phú Yên: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND H.Đông Hòa Võ Ngọc Hòa

Sáng 9.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND H.Đông Hòa (nay là TX.Đông Hòa) về tội " vi phạm các quy định về quản lý đất đai ". Bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Quyết định khởi tố đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn, tống đạt đến bị can Hòa.