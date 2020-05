Phú Yên: Khởi tố nguyên Trưởng phòng và chuyên viên Phòng TN-MT TX.Sông Cầu

Chiều 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định của Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can đối với Lê Văn Thế, nguyên Trưởng phòng TN-MT TX.Sông Cầu và Nguyễn Hải Phương, chuyên viên Phòng TN-MT TX.Sông Cầu cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 2, Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015.

Cả hai bị can đều tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cán bộ điều tra đọc quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hải Phương. Ảnh: Đức Huy

Trước đó, ngày 4.5.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai để điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Thế và ông Phương là những người có kinh nghiệm và am hiểu trong công tác chuyên môn về lĩnh vực tài nguyện và môi trường. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao là thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, từ 17.4.2018 đến 4.11.2019, cả hai ông này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao.

Cụ thể, mặc dù hai ông này biết rõ hồ sơ không phù hợp với quy hoạch, không có trong kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đủ điều kiện nhưng vẫn kết luận đủ điều kiện để tham mưu cho UBND TX.Sông Cầu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định, ông Thế trực tiếp ký 254 hồ sơ với diện tích 54.928,4 m2. Ông Phương ký trực tiếp 181 trường hợp với diện tích 51.795,7 m2.