Một loạt cán bộ huyện và xã vướng lao lý vì sai phạm quản lý đất đai

Ngày 3.12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 9 bị can về các tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai , lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can này đều nguyên là cán bộ xã, cán bộ H.Tuy Đức, gồm: Phạm Ngọc Kha (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nguyên Trưởng Phòng TN-MT), Lang Văn Khang (nguyên Trưởng Phòng NN-PTNT), Đỗ Thành An (nguyên cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai), Nguyễn Thành Trí (nguyên Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai), Nguyễn Hữu Sơn (nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT); Nguyễn Thành Tuân (nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh); Nguyễn Xuân Tiến và Phạm Hoàng Quảng (nguyên cán bộ địa chính UBND xã Đắk Búk So); Trần Trọng Đại (nguyên cán bộ địa chính UBND xã Đắk R’tíh).

Theo cáo trạng, ngày 9.12.2011, ông Đinh Văn Anh (thời điểm này, ông An là cán bộ Phòng GD-ĐT H.Tuy Đức) làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với các thửa đất số 01, 02, 03, 04, 05 và 06, tờ bản đồ độc lập tại thôn 4, xã Đắk R’tíh, H.Tuy Đức, với tổng diện tích 5,7 ha.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các cán bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra và thực hiện các thủ tục cấp sổ đỏ, gồm: Trần Trọng Đại, Nguyễn Thành Tuân, Đỗ Thành An, Nguyễn Thành Trí, Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Ngọc Kha. Những người này đều biết nguồn gốc các thửa đất này không phải do ông Anh khai hoang; ông Anh cũng không thuộc đối tượng được giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định nhưng vẫn thực hiện các thủ tục để cấp sổ cho ông Anh.

Cơ quan điều tra xác định việc cấp đất cho ông Đinh Văn Anh đã gây thiệt hại của Nhà nước gần 2,2 tỉ đồng.

2 thành 3 phần gồm: đất 2, đất của dân 46.000 m2; đất địa phương quản lý 12.000 m2. Cũng theo cáo trạng, năm 2011, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông thiết lập bản trích đo khu vực sân bay Bù Boong cũ (thuộc xã Đắk Buk So, H.Tuy Đức), diện tích từ 273.000 mthành 3 phần gồm: đất quốc phòng diện tích 215.000 m, đất của dân 46.000 m; đất địa phương quản lý 12.000 m

2 do Ban chỉ huy 2 đưa vào diện đất do địa phương quản lý. Ngày 13.12.2013, UBND tỉnh Đắk Nông cấp sổ đỏ cho khu vực sân bay Bù Boong với diện tích là 215.000 mdo Ban chỉ huy Quân sự H.Tuy Đức quản lý; còn lại diện tích 58.000 mđưa vào diện đất do địa phương quản lý.

Theo quy định, Phòng TN-MT H.Tuy Đức phải tham mưu cho UBND H.Tuy Đức giao diện tích đất 58.000 m2 còn lại cho UBND xã Đắk Buk So quản lý và bố trí sử dụng. Thế nhưng, sau khi đất được giao về cho địa phương, từ năm 2014 - 2015, Đỗ Thành An, Nguyễn Thành Trí, Lang Văn Khang, Nguyễn Xuân Tiến và Phạm Hoàng Quảng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu cấp số đỏ cho nhiều cán bộ, nhân viên của UBND H.Tuy Đức và người nhà, trong đó có các bị can trong vụ án này.