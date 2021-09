Phú Yên: Kiểm tra nam thanh niên đứng lấp ló trong hẻm, phát hiện ra ma túy

Ngày 6.9, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP.Tuy Hòa ( Phú Yên ), cho biết công an đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Lại (25 tuổi, ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, H.Phú Hòa (Phú Yên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra.

Trước đó, vào tối 4.9, tổ trinh sát hình sự Công an TP.Tuy Hòa phối hợp cùng Công an P.Phú Đông tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, phát hiện một thanh niên đang lấp ló tại con hẻm trên đường Phạm Đình Quy, P.Phú Đông.

Thấy người này có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đến yêu cầu kiểm tra. Lúc này, người thanh niên không chấp hành kiểm tra mà có hành vi rút một vật giống như súng từ thắt lưng ra để chống đối. Các trinh sát nhanh chóng sát áp sát khống chế, thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su kiểu dáng rulo và 5 viên đạn cao su chưa sử dụng.

Các trinh sát hình sự tiếp tục kiểm tra trên người đối tượng, phát hiện, thu giữ 2 túi ni lông bên trong chứa tinh bột màu trắng nghi ma túy. Cùng lúc đó, một tổ tuần tra của Công an tỉnh Phú Yên đến hỗ trợ tạm giữ người này, đưa người và tang vật về trụ sở Công an TP.Tuy Hòa để đấu tranh làm rõ.

Ban đầu, người thanh niên khai tên là Trần Văn Lại (25 tuổi, ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên). Khẩu súng bắn đạn cao su do Lại mua từ TP.HCM với giá 10 triệu đồng, còn số chất bột màu trắng là ma túy do Lại mua về để sử dụng.

Kết quả giám định số ma túy nói trên là ketamine, khối lượng 1,66 gram. Lại là đối tượng đã có tiền án về tội cướp giật tài sản.