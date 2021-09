Đồng Nai: Bắt giữ tài xế taxi đang đi giao ma túy

Trong lúc làm việc, phát hiện Nguyên có nhiều biểu hiện bất thường, trả lời vòng vo, nên lực lượng hỏi về hàng hóa được giao. Lúc này, Nguyên liền bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó.

Tiến hành kiểm tra hành chính người và giỏ xách của Nguyên, công an phát hiện 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Lê Phúc Nguyên được đưa về trụ sở Công an P.Tam Hiệp để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyên khai nhận 2 bịch chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp, được nghi can nhận từ một người khác ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) đem giao cho khách hàng tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa). Nguyên đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an P. Tam Hiệp đã chuyển vụ việc cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục mở rộng điều tra.