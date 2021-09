Đồng Nai: Chặn bắt thanh niên chạy xe ngược chiều, tàng trữ ma túy

Khoảng 9 giờ 30 ngày 5.9, tổ kiểm tra cơ động phòng, chống Covid-19 số 09 ( Công an tỉnh Đồng Nai ) đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn đường dẫn lên cầu vượt vòng xoay cầu Hóa An, P.Hóa An, TP.Biên Hòa), thì phát hiện một thanh niên đi xe máy hướng từ chợ Hóa An về cầu Hóa An. Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh cho nam thanh niên dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không dừng mà điều khiển xe chạy ngược chiều, sau đó tăng ga bỏ chạy