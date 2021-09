Hàng ngàn phần quà từ Công an TP.Biên Hòa tặng người nghèo

Ngày 1.9, Công an TP.Biên Hòa đã chính thức khai trương “ Gian hàng 0 đồng ” hỗ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu nhà trọ, khu phong tỏa trên địa bàn.

Mỗi phần quà là các túi nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, cá hộp, nước tương, trứng gà… trị giá 500.000 đồng/phần, được trích từ kinh phí đóng góp một ngày lương của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa và thông qua vận động mạnh thường quân. Tổng kinh phí 4.000 phần quà của "Gian hàng 0 đồng" đợt này khoảng 2 tỉ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa tại lễ khai trương “Gian hàng 0 đồng” sáng 1.9 LÊ BÌNH

Ngay sau lễ khai trương "Gian hàng 0 đồng", hàng ngàn túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa chuyền tay nhau vận chuyển lên xe tải để chở đi phát cho người dân tại 3 phường Bửu Long, An Bình và Bình Đa. Đây là những phường có đông công nhân và người dân lao động nghèo trong các khu nhà trọ.

Một thanh niên công nhân nhận túi nhu yếu phẩm từ "Gian hàng 0 đồng" của Công an TP.Biên Hòa LÊ BÌNH

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, chia sẻ: " Nghĩa cử cao đẹp này giúp bà con yên tâm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, góp phần cùng chính quyền thực hiện thắng lợi mục tiêu phòng, chống dịch".

Chị Nguyễn Thị Kim Dung (50 tuổi chủ nhà trọ tại KP.5, P.An Bình, TP. Biên Hòa) nhận thay phần quà cho gia đình anh Nguyễn Thanh Lợi (34 tuổi, cả hai vợ chồng đều bị câm điếc) đang thuê phòng trọ của nhà chị Dung.

Chị Dung cho biết, vợ chồng anh Lợi làm công nhân ngoài khu công nghiệp Biên Hòa đã 5 năm rồi. Từ khi dịch bùng phát tới nay, anh Lợi thì thất nghiệp, vợ thời gian đầu cũng đi làm nhưng giờ công ty cũng đóng cửa. Bình thường sinh hoạt đã khó khăn, nay dịch bệnh kéo dài vợ chồng anh lại càng khó khăn hơn. "Tiền nhà, tiền điện nước tôi đều miễn giảm, nhưng việc ăn uống, chợ búa… thì càng khó khăn. Do vậy khi có thông báo từ khu phố là lực lượng Công an TP.Biên Hòa sẽ phát quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường, tôi liền đăng ký danh sách cho một số hộ trong đó có gia đình anh Lợi', chị Dung nói.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung (KP.5, P.An Bình, TP.Biên Hòa) cảm ơn lực lượng Công an TP.Biên Hòa đã trao quà cho vợ chồng anh Lợi LÊ BÌNH

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND P.Bửu Long, cho biết trên địa bàn phường đa số là dân lao động. Trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 , địa phương cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự hỗ trợ từ Công an TP.Biên Hòa.

"Thay mặt người dân P.Bửu Long, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa", ông Cường nói.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã triển khai "Gian hàng 0 đồng" và tổ chức trao 500 phần quà/ngày, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng (gồm lương thực, thực phẩm) cho các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Hoạt động "Gian hàng 0 đồng" của Công an tỉnh Đồng Nai kéo dài đến hết tháng 9.2021.