Phú Yên: Làm rõ tin báo 'đánh thuốc mê, cướp tài sản trên xe Sao Limousine'

Ngày 23.9, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết Cơ quan CSĐT Công an Tuy Hòa đang thụ lý, xác minh tin báo tội phạm liên quan vụ " đánh thuốc mê, cướp tài sản " xảy ra ngày 26.8 trên xe khách hãng Sao Limousine chạy tuyến TP.HCM - Phú Yên.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan CSĐT xác định nghi can là nam giới, mua vé xe Sao Limousine tại Bến xe miền Đông (TP.HCM), sau đó tìm nạn nhân là các hành khách đi cùng chuyến xe có tài sản mang theo người như trang sức đắt giá, tiền...

Khi phát hiện nạn nhân , nghi can chủ động đến nói chuyện, làm quen, liên tục bắt chuyện trong suốt hành trình để nạn nhân có sự tin tưởng. Khi xe dừng tại các điểm nghỉ ngơi trên tuyến, nghi can mời nạn nhân uống nước (có thuốc mê) rồi chiếm đoạt tài sản, xuống xe tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa xác định nghi can gây án với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa nhận định có khả năng nghi can sẽ tiếp tục phạm tội, nên thông báo đến các doanh nghiệp vận tải hành khách đóng trên địa bàn Phú Yên và người dân biết để chủ động phòng ngừa. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn sử dụng thủ đoạn tương tự, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đề nghị thông báo qua số điện thoại 02573.823030, hoặc liên hệ điều tra viên Trương Thành Phong qua số điện thoại 0387.078.257, để được hỗ trợ.