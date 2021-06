Phú Yên: Lửa thiêu rụi hàng hóa trong trung tâm điện máy

Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hoà ( Phú Yên ), cho biết đến 8 giờ ngày 23.6, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn lửa cháy tại Trung tâm điện máy – điện lạnh Thái Viên ở KP.Phú Hiệp 2, P.Hoà Hiệp Trung, TX.Đông Hoà. Hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận được bên trong hiện trường vụ cháy. Công an TX.Đông Hoà đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cháy.

Hiện trường vụ cháy bên trong Trung tâm điện máy - điện lạnh Thái Viên. Ảnh: Đức Huy

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 23.6, chủ cửa hàng là ông Trần Thái Phiên phát hiện ngọn lửa cháy ở khu vực tầng 1 nơi trưng bày sản phẩm điện máy nên điện báo cho lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy đến dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn dùng thang để chữa cháy tầng 2 Ảnh: Đức Huy

Do ngọn lửa bùng phát nhanh nên lửa cháy từ tầng 1 sang tầng 2 và lan sang Trung tâm Điện máy Xanh bên cạnh. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên điều 5 phương tiện cùng với hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an TX.Đông Hoà triển khai chữa cháy.

Đến 7 giờ cùng ngày, lực lượng đã khống chế ngọn lửa cháy lan sang Trung tâm Điện máy Xanh và khẩn trương dập lửa Trung tâm điện máy – điện lạnh Thái Viên. Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt lửa hoàn toàn, tiếp cận bên trong hiện trường vụ cháy.

Hàng hoá của Trung tâm Điện máy Xanh được tập kết ra bên ngoài vì lo ngại vụ cháy lan sang. Ảnh: Đức Huy

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hoá, vật dụng trong Trung tâm điện máy – điện lạnh Thái Viên. Trong khi đó, khi phát hiện ngọn lửa cháy lan sang Trung tâm Điện máy Xanh, nhân viên cùng người dân và lực lượng chức năng kịp chuyển máy móc, thiết bị ra bên ngoài đường. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt nên lửa chỉ cháy một phần nhỏ của Trung tâm Điện máy Xanh.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cháy và thống kê thiệt hại.