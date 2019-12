Phú Yên: Một công nhân chết cháy do điện giật

Khoảng 8 giờ ngày 26.12, tại khu vực thôn Phú Hòa, xã An Mỹ, H.Tuy An xảy ra vụ tai nạn lao động về điện làm một công nhân chết cháy . Nạn nhân là anh Đỗ Quang Thiệu (ở thôn Đồng Lộc, xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa, Phú Yên).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc trèo lên đường dây 22kvA để sữa chữa, anh Thiệu bị nạn và chết cháy, dính trên dây điện. Sau đó, Điện lực Phú Yên điều xe chuyên dụng của ngành để đến đưa thi thể nạn nhân xuống đất.

Ông Huỳnh Quốc Long, Phó giám đốc kỹ thuật Điện lực Phú Yên, cho biết sáng 26.12, Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi sẽ thi công cải tạo tuyến đường 22kvA khu vực H.Tuy An.

Theo thủ tục, đơn vị thi công phải chờ đơn vị vận hành tiến hành cô lập các thiết bị. Sau đó, phía Điện lực Phú Yên sẽ bàn giao lưới điện tại hiện trường cho đơn vị thi công. Trong thời gian công nhân của Điện lực Phú Yên cô lập điện để ngắt hoàn toàn điện thì một người trong đơn vị thi công tự ý leo lên.

“Theo nguyên tắc thi công, đơn vị thi công phải nhận xong lưới điện thi công bàn giao bằng văn bản rồi mới được thi công. Nhưng do một công nhân tự ý leo lên nên bị phóng điện, gây tai nạn”, ông Long nói và khẳng định là Điện lực Phú Yên đang tiến hành cô lập nguồn điện, chưa bàn giao lưới điện.

Công an H.Tuy An cùng các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ công nhân chết cháy do điện giật để điều tra làm rõ vụ tai nạn điện này.