16 thi thể nạn nhân ở Anh đã được đưa về nước

Sáng 27.11, 16 thi thể đầu tiên trong số 39 nạn nhân người Việt tử vong ở Anh đã được đưa về Việt Nam, bàn giao cho các gia đình.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 27.11, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi thể các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex , đông bắc London (Anh) về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Sớm đưa thi thể các nạn nhân còn lại về nước

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ngay sau khi máy bay hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình.

Theo Bộ Ngoại giao, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, bộ này và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam cũng như phía Anh để hỗ trợ các gia đình nạn nhân giải quyết hậu sự, trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, các quy định pháp luật và tập quán của hai nước.

Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa thi thể các nạn nhân còn lại về nước.

Nỗi đau từ làng quê nghèo trong vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh

Chiều 27.11, thi thể 5 nạn nhân tử vong tại Anh đã được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An bàn giao cho các gia đình (4 người ở H.Diễn Châu và 1 người ở H.Hưng Nguyên) để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình có người thân gặp nạn để họ sớm vượt qua đau thương. Theo UBND tỉnh Nghệ An, đối với 16 thi thể nạn nhân là người Nghệ An còn lại (sau khi có thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao), UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tiếp nhận vận chuyển và bàn giao di hài hoặc tro cốt cho các gia đình.

Trong khi đó, ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND H.Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết tối 26.11, huyện này đã điều một số xe cứu thương từ Hà Tĩnh ra sân bay Nội Bài để đưa 8 thi thể nạn nhân người địa phương tử vong ở Anh về quê.

Đến khoảng 13 giờ 30 hôm qua, đoàn xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân đã về tới quê nhà và được bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. “Trước mắt, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn và hỗ trợ việc tổ chức mai táng cho các nạn nhân”, ông Cường nói.

Ngăn chặn những thảm kịch tương tự

Ngay sau khi 16 thi thể được đưa về đến sân bay Nội Bài , Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã phát đi một video chia sẻ thông điệp bằng tiếng Việt, cho biết tuần trước tại London, ông đã gặp ông Trần Ngọc An, Đại sứ Việt Nam tại Anh. Đại sứ hai nước đã thảo luận nhằm phối hợp chặt chẽ, để đảm bảo rằng các nạn nhân trong thảm kịch tại Essex được đưa về quê nhà.

“Ngày hôm nay, nhóm đầu tiên đã được đưa về bằng máy bay từ London và vẫn đang trên đường trở về quê nhà của họ. Tôi hy vọng điều này sẽ phần nào mang lại niềm an ủi cho gia đình và người thân. Đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi muốn khẳng định với các gia đình và người dân Việt Nam rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong phòng chống mua bán người và bảo vệ những người dễ bị tổn thương”, Đại sứ Gareth Ward nói.

Đại sứ Gareth Ward nhấn mạnh, chính phủ Anh sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục điều tra những hành vi phạm tội dẫn đến thảm kịch này. Trong thời gian tới, Đại sứ Gareth Ward sẽ tới thăm những địa phương có nạn nhân để chia buồn và nhấn mạnh cam kết của chính phủ Anh trong ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn.