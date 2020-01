Trung tá Lê Thế Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên), cho biết nhận được tin báo của người dân, Bộ đội Biên phòng, Công an Phường 9 cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Tuy nhiên do sóng cao, nạn nhân bị sóng cuốn ra khá xa, sức khỏe yếu nên không thể cứu được. Anh D. tử vong trước khi được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Hiện đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân tử vong do đuối nước khi tắm biển cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.