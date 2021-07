Phú Yên: Thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, gồm 4 ca trong bệnh viện dã chiến

Sáng 24.7, Ban chỉ đạo Phòng dịch Coivid-19 tỉnh Phú Yên , cho biết từ 17 giờ ngày 23.7 đến 8 giờ sáng 24.7, Phú Yên có thêm 15 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, TP.Tuy Hòa 6 ca, H.Phú Hòa 4 ca, H.Tuy An 4 ca và TX.Đông Hòa 1 ca.

Trong số ca mắc Covid-19 mới này, có 3 ca F1 trong các khu cách ly tập trung; 1 sàng lọc cộng đồng tại Công ty may Phú Phong ở P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa; 2 sàng lọc tại khoa Cấp cứu của bệnh viện; 4 ca sàng lọc cộng đồng tại thôn Hội Nhơn, xã An Hòa Hải, H.Tuy An; 4 ca trong Bệnh viện dã chiến TP.Tuy Hòa và 1 ca từ TP.HCM về.