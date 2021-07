Phú Yên ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới, thêm 2 ca tử vong

Tối 22.7, Ban chỉ đạo Phòng dịch Coivid-19 tỉnh Phú Yên cho biết từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày, Phú Yên ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới, trong đó TP.Tuy Hòa 11 ca, TX.Đông Hòa 1 ca, H.Tuy An 2 ca, H.Đồng Xuân 2 ca và H.Sơn Hòa 1 ca.

Trong số các ca mắc Covid-19 mới, có 12 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung; 1 ca sàng lọc trong cộng đồng khi có triệu chứng, sàng lọc tại Khoa cấp cứu Bệnh viện TX.Đông Hòa; 1 ca ở Bệnh viện H.Tuy An; 1 ca về vùng dịch Bình Dương và 1 ca ở xã An Mỹ (H.Tuy An).