Phú Yên: Truy tố 2 bị can chống người thi hành công vụ phòng chống dịch Covid-19

Sáng 28.7, Viện KSND TP.Tuy Hòa ( Phú Yên ) đã ra cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP.Tuy Hòa đề nghị đưa ra xét xử bị can Nguyễn Tấn Thạch (29 tuổi ở thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến) về tội “chống người thi hành công vụ” trong vụ việc xảy ra ngày 20.7 tại xã Bình Kiến.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 45 ngày 20.7, Thạch chạy xe máy BS 78C1-462.16 chở ông L.N.C (50 tuổi, ở cùng thôn) đến tại chốt phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn lại, yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa.

Thạch không chấp hành, chở ông C. vượt chốt phong tỏa. Khoảng 5 phút sau, Thạch chạy xe quay lại chốt phong tỏa lớn tiếng, đe dọa, chửi bới, cầm dao tự chế đe dọa tổ công tác.

Công an xã Bình Kiến, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thạch. Ngày 22.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tấn Thạch về tội "chống người thi hành công vụ". Ngày 26.7, Cơ quan CCSĐ Công an TP.Tuy Hòa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP.Tuy Hòa truy tố bị can về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Luân (28 tuổi, khu phố Tây Hòa, TT.Củng Sơn, H.Sơn Hòa về tội “chống người thi hành công vụ”. Luân uống rượu và đến chốt phòng dịch đòi ra khỏi khu vực phong tỏa. Dù lực lượng thi hành công vụ giải thích nhưng Luân không chấp hành, về nhà đập chai thủy tinh, đến chốt gác tấn công, làm 1 cán bộ bị thương. Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Hòa phối hợp các cơ quan tố tụng H.Sơn Hòa điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện KSND H.Sơn Hòa ra quyết định truy tố bị can này.

Điều tra viên Công an H.Sơn Hòa lấy lời khai đối với Trần Minh Luân Ảnh: Công an H.Sơn Hòa cung cấp. Cùng ngày 27.7, Viện KSND H.Phú Hòa ra quyết định truy tố đối với bị can Phạm Văn Hiếu (34 tuổi, ở xã Hòa An, H.Phú Hòa) về tội “chống người thi hành công vụ”. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 24.7, tại đoạn đường giao nhau giữa QL1 và QL25 thuộc thôn Ân Niên, xã Hòa An, tổ tuần tra Công an H.Phú Hòa phối hợp với Công an xã Hòa An nhắc nhở việc mua bán hàng ảnh hưởng an ninh trật tự và phòng, chống dịch , thì Hiếu chạy xe máy đến. Tổ tuần tra yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ tùy thân, mục đích ra đường nhưng Hiếu chửi bới, cầm đá đập xuống dải phân cách, nằm giữa đường thách thức, cản trở giao thông. Anh Trương Công Bảo thuộc tổ tuần tra nhắc nhở thì Hiếu ngồi dậy chửi bới, dùng mũ bảo hiểm đánh. Sau đó, tổ tuần tra khống chế, đưa Hiếu về trụ sở Công an xã Hòa An làm việc. Công an H.Phú Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiếu và ra kết luận điều tra chuyển sang Viện KSND H.Phú Hòa đề nghị truy tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Đây là 3 vụ án mà các cơ quan tố tụng của tỉnh Phú Yên áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn theo bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.