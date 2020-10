Phục hồi điều tra khu xử lý nước thải 'đắp chiếu'

Cụm công nghiệp (CCN) Tân An 1 và 2 (gọi tắt CCN Tân An, thuộc địa bàn P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có diện tích gần 100 ha, với hơn 60 dự án đang hoạt động.

Năm 2010, UBND TP.Buôn Ma Thuột lập dự án đầu tư khu xử lý nước thải tập trung CCN Tân An với công suất xử lý 1.500 m³/ngày. Năm 2012, dự án được điều chỉnh với tổng số vốn hơn 37 tỉ đồng; trong đó gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị trị giá 31 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu thi công là liên doanh giữa Công ty TNHH xây dựng Tiến Thịnh và Công ty Hà Giang Phước Tường.

Theo kế hoạch, dự án trên hoàn thành, đi vào hoạt động từ tháng 8.2014 nhưng đến nay mới xây dựng phần thô, bị bỏ hoang nhiều năm qua. Trong năm 2012 và 2013, gói thầu này đã được thanh toán 3 đợt, với tổng giá trị thanh toán hơn 16 tỉ đồng. Năm 2016, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã kiểm tra dự án, và kết luận: Công tác nghiệm thu phần máy và thiết bị công nghệ khi chưa xây dựng xong là chưa hợp lý về trình tự thi công; lập hồ sơ thanh toán khống phần máy, thiết bị trị giá hơn 9,5 tỉ đồng. Ngoài ra, quá trình thi công, nhà thầu không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng công việc và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; tự ý dừng thi công công trình nhiều tháng mà không có lý do chính đáng.

Ngày 26.8.2019, Trung tâm kiểm định Sở Xây dựng Đắk Lắk có báo cáo đánh giá giá trị khối lượng thực tế nhà thầu đã thi công tại khu xử lý nước thải trên chỉ hơn 7,7 tỉ đồng. Ngày 11.9.2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột đã thanh lý hợp đồng thi công xây lắp với nhà thầu.

“UBND TP đã chỉ đạo rà soát hồ sơ trình UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương điều chỉnh dự án để tiếp tục triển khai thi công những hạng mục còn lại, sớm đưa công trình vào hoạt động; đồng thời có văn bản đề nghị Công an tỉnh vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm liên quan đến dự án này”, ông Vũ Văn Hưng, quyền Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, cho biết.

Trước đó, tháng 9.2016, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án hình sự về sai phạm tại dự án trên, nhưng một năm sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì xác định “không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa qua tổ chức họp bàn hướng xử lý những sai phạm liên quan dự án khu xử lý nước thải CCN Tân An. Tại cuộc họp, trung tá Nguyễn Đức Tin, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phục hồi điều tra vụ án.