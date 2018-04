Phục hồi điều tra lần 2 đối với nguyên Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án lần thứ 2 về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và phục hồi điều tra bị can đối với ông Cao Minh Huệ, nguyên Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương (nay là Sở TN-MT); Đỗ Văn Sâm, nguyên cán bộ Phòng NN-PTNT H.Bến Cát (Bình Dương) và Phan Văn Trung, nguyên Trưởng phòng NN-PTNT H.Bến Cát.

Cả 3 bị can này đều bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, từ năm 2009, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can, trong đó có 3 bị can nêu trên và bị can Nguyễn Thanh Hải, nguyên Giám đốc Công ty chế biến cây công nông nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Sobexco) để điều tra về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gần 700 ha nguyên là đất vườn trồng điều và cao su.

Trong đó, ông Huệ được xác định có can thiệp để chuyển nhượng đất cho một số người thân. Quá trình điều tra, do việc trưng cầu giám định để xác định thiệt hại chưa có kết quả, nên ngày 20.2.2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Ngày 16.3.2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và quyết định phục hồi điều tra 3 bị can Cao Minh Huệ, Phan Văn Trung và Đỗ Văn Sâm. Riêng bị can Nguyễn Thanh Hải đã qua đời do bị ốm nên đình chỉ điều tra.

Do thời hạn điều tra vụ án không cho phép kéo dài trong trường hợp phục hồi điều tra đã hết hạn, nên ngày 16.7.2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra các bị can nêu trên để chờ kết quả giám định theo các nội dung trưng cầu giám định bổ sung.

Đến nay, cơ quan tố tụng xác định, thiệt hại tài sản nhà nước do các bị can gây ra là hơn 100 tỉ đồng.