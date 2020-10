QL1 qua Quảng Nam có nguy cơ bị chia cắt vì nước lũ

Chiều 10.10, thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã cử lực lượng túc trực trên tuyến QL1 đoạn qua địa phận xã Bình An (H.Thăng Bình, Quảng Nam ) để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực này an toàn.