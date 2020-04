Quán karaoke mở cửa, chứa khách sử dụng ma túy trong mùa dịch Covid-19

Khoảng 0 giờ 15 ngày 5.4, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và an ninh trật tự, đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Công an P.Trường An và UBND P.Trường An, TP.Huế kiểm tra đột xuất hoạt động của quán karaoke Hoàng Tử (257 Điện Biên Phủ, P.Trường An) do ông Nguyễn Văn Việt (49 tuổi, trú tại TP.Đông Hà, Quảng Trị) làm chủ.