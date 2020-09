Quán karaoke ở trung tâm TP.Biên Hòa để nhân viên thoát y nhảy với khách

Chiều 6.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý chủ quán karaoke Dòng Đời (tên cũ My Way, nằm trên đường Dương Tử Giang, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, và để nữ nhân viên thoát y nhảy với khách.