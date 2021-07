Quảng Bình: Tài xế taxi dương tính Covid-19 đã chở 48 khách trong 7 ngày

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình (CDC Quảng Bình), ngay sau khi Quảng Bình ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 ( BN 62939, BN 62940 và BN 62941 ), CDC Quảng Bình đã phối hợp điều tra, truy vết 66 F1, đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và ghi nhận thêm 2 ca dương tính.

Đó là P.C.H (26 tuổi, ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, H.Minh Hóa). H., thường xuyên tiếp xúc gần với BN 62941 từ ngày 14.7 đến nay; cả hai nhiều lần ngồi uống rượu và đi chơi cùng nhau.

Thứ hai là N.K.C (59 tuổi, ở ngõ 33, đường Hoàng Diệu, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới). Ông C. là tài xế taxi. Rạng sáng 14.7, ông C., đón 3 trường hợp F0 (BN 62939, BN 62940 và BN 62941) từ ngã tư đường tránh Đồng Hới đến bản Bãi Dinh. Trên đường đi có ghé mua đồ tại quán tạp hóa ở xã Phúc Trạch, H.Bố Trạch. Sau đó, ông C. chở 3 bệnh nhân tới thẳng Trạm y tế xã Dân Hóa để khai báo y tế

Sau khi khai báo y tế, ông C. chở 3 F0 về nhà tại bản Bãi Dinh rồi quay về lại Đồng Hới. Trên đường về, ông C. có ghé ăn sáng cách ngã ba Khe Ve (H.Minh Hóa) khoảng 5 km. Từ ngày 14 – 20.7, ông C., thường xuyên đón khách tại ga Đồng Hới

Đã xác định được nhiều F1

Nhiều người liên quan đến 3 F0 tại xã Dân Hóa được đưa đi cách ly tập trung Ảnh C.T.V Tối 21.7, cơ quan chức năng Quảng Bình đã họp khẩn tìm phương án ứng phó trước diễn biến mới này. Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho hay đã xác định có 48 người mà tài xế C., đã đón trong 7 ngày qua (từ 14 – 20.7); trong đó, xác định danh tính 43 người và số người này sẽ được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm 21.7.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 20.7, Quảng Bình có thông báo về 3 trường hợp dương tính với Covid-19 về trên địa bàn tỉnh, gồm: H.T.H (28 tuổi), Đ.T.C (28 tuổi), C.H (19 tuổi; cùng ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, H.Minh Hóa).

3 người là lao động tự do, nhập cảnh từ Nga về VN, được cách ly tập trung tại Khánh Hòa 21 ngày, có xét nghiệm Covid-19 kết quả 3 lần âm tính trước khi được cho về quê và về đến Quảng Bình vào ngày 14.7. Cả 3 đón xe taxi do ông C., điều khiển lên Minh Hóa.