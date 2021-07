Sự thật chuyện nông sản quyên góp giúp miền nam chỉ 'cứu trợ con em Quảng Bình'

Những thông tin đăng tải trên mạng chưa thấu đáo đã khiến nhiều người ở Quảng Bình tổn thương, tấm lòng góp sức của mọi người bị hiểu lầm và sai bản chất. PV Thanh Niên đã liên hệ với cả hai phía để làm sáng tỏ câu chuyện.

Trao đổi với chị Thành, chị cho biết ban đầu kế hoạch hàng vào Dĩ An. Nhưng vì điều phối của đoàn làm việc trực tiếp với Hội chữ thập đỏ Bình Dương nên 1 xe đã về phía Hội, một xe về TP.Thuận An. Một phần có nhiều tình nguyện viên cũng xin nhận hàng nên số lượng chia cho các đầu mối không như mong muốn và xảy ra hiểu lầm.

Chị Nguyễn Hoa, tình nguyện viên nhận hàng tại Bình Dương, cho hay: “Sáng 14.7, 2 chuyến xe 60 tấn cập bến tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và UBND P.Bình Hòa, TP.Thuận An; toàn bộ số hàng đã được sẻ chia tình cảm cho những khu vực lân cận là Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Bình Chánh (TP.HCM) và một số nơi khác”.

Thực tế, lượng hàng hóa gần 60 tấn gồm: rau củ quả, gạo, miến, mắm, muối, đồ khô…, tấm lòng của người dân Quảng Bình đã được vận chuyển và trao tận tay cho người dân địa phương vùng dịch.