Quảng Bình xử phạt 3 tiệm internet vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Trước đó, ngày 12.5, qua kiểm tra hành chính trên địa bàn TP.Đồng Hới, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện 3 cơ sở kinh doanh inetrnet, trò chơi điện tử nói trên vẫn mở cửa tổ chức cho khách đến chơi game ; không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Qua làm việc, chủ các cơ sở này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở này.