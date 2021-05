Công an Quảng Bình phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng hơn 15 tỉ đồng

Theo đó, ngày 25.4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình , Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các phòng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Cơ động, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an H.Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tiến hành phá án.