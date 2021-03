Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ công an Quảng Bình

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các quyết định điều động 7 trưởng phòng, trưởng công an huyện thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể: đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng công an H.Quảng Ninh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình; thượng tá Hoàng Giang Nam, Chánh thanh tra (Công an tỉnh) được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an H.Quảng Ninh; đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng công an H.Bố Trạch được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hồ sơ (Công an tỉnh); thượng tá Trương Quốc Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an H.Bố Trạch.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm trung tá Nguyễn Anh Dương, Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh), giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh); thượng tá Từ Nhật Tú, Giám thị Trại tạm giam (Công an tỉnh) được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) và thượng tá Lê Chí Hùng, Trưởng phòng Hồ sơ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam (Công an tỉnh).

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho các cán bộ được điều động giữ chức vụ trưởng phòng, trưởng huyện.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình mong muốn trên cương vị công tác mới, các trưởng phòng, trưởng huyện sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân. Nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực, địa bàn mình quản lý; tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.