Quảng Nam: Bắt khẩn cấp nghi phạm có ‘máu mặt’

Chiều 1.1, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Hoàng Đình Thắng (37 tuổi, ở P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ), biệt danh Thắng “Diễm” để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, sáng 21.1.2020, đàn em của Thắng là P.Đ.N. (24 tuổi, ở TP.Tam Kỳ) dẫn bạn gái đến tiệm cắt tóc P. trên đường Nguyễn Du (TP.Tam Kỳ) làm tóc. Tại đây, N. xảy ra mâu thuẫn với các nhân viên và chủ tiệm.

Sau đó, N. gọi điện cho “đại ca” Thắng dẫn đồng bọn đến đánh đập chủ tiệm tóc, các nhân viên và một người đang hớt tóc bị thương.

Nhận tin báo, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đến hiện trường giải quyết sự việc. Trong lúc công an đang lập biên bản đối với Thắng cùng đồng bọn thì các nghi phạm không hợp tác mà còn thách thức lực lượng công an và còn tiếp tục hành hung người trước mặt lực lượng chức năng.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, Hoàng Đình Thắng là nghi phạm có “máu mặt” tại TP.Tam Kỳ. Thắng cùng em trai là Hoàng Văn Nhân (31 tuổi) hoạt động quản lý cơ sở hoạt động giải trí Diamond Club (tại P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ). Hoàng Đình Thắng là nghi phạm rất manh động, có những lời lẽ, hành động thách thức lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Thắng cho rằng mình có người “chống lưng” nên không sợ ai, do đó lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP.Tam Kỳ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm.

Được biết, năm 2016, Thắng, Nhân và 2 người khác từng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam liên quan đến hành vi đánh bạc. Thắng sau đó bị tuyên án 5 tháng 8 ngày tù giam. Sau khi ra tù, Thắng thể hiện bản tính côn đồ, nhiều lần gây gổ đánh người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.