Quảng Nam: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy chợ Thanh Quýt

Chợ Thanh Quýt sau vụ cháy xảy ra vào khuya ngày 5.3 Ảnh: Hữu Trà

Vụ cháy chợ Thanh Quýt xảy ra vào khuya 5.3 (Thanh Niên đã phản ảnh) làm 98 ki ốt cháy rụi, thiệt hại gần 7 tỉ đồng. Tại chợ này có 6 người trong Ban quản lý và bảo vệ chợ. Tuy nhiên, trong đêm xảy ra vụ cháy, không có ai túc trực tại đây.

“Do thiệt hại của vụ cháy gây ra nghiêm trọng, và theo báo cáo của Công an Điện Bàn và công an tỉnh thì việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy vượt quá khả năng của công an địa phương. Nên Công an thị xã Điện Bàn và Công an tỉnh Quảng Nam đã thống nhất đề nghị Bộ Công an vào cuộc, giúp điều tra, làm rõ”, ông Trần Úc, thông tin thêm.

Cũng theo ông Trần Úc, trong tuần tới sẽ đầu tư xây dựng chợ tạm bên cạnh chợ bị cháy để bố trí cho các hộ kinh doanh , nhanh chóng ổn định tình hình tại địa phương. Vị trí làm chợ tạm đã được chọn lựa, phù hợp.

UBND thị xã Điện Bàn đã hỗ trợ cho tiểu thương mỗi hộ 3 triệu đồng và Ủy ban MTTQ thị xã cũng sẽ tổ chức quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ tiểu thương chợ Thanh Quýt trong thời gian tới.