Quảng Nam: Điều tra nhóm người xông vào bệnh viện hành hung người nhà hai bệnh nhân

Chiều 27.8, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đang xác minh, điều tra vụ một nhóm người xông vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hành hung người nhà của hai bệnh nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 26.8, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (đóng tại TP.Tam Kỳ) tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân ở P.An Sơn (TP.Tam Kỳ) bị chém trọng thương, được người nhà đưa vào cấp cứu.

Sau khi cấp cứu, các bác sĩ đang chuẩn bị cho bệnh nhân đi chụp CT thì bất ngờ có một nhóm khoảng 10 người xông đến đánh người nhà của 2 bệnh nhân này.

Bác sĩ Phạm Văn Sáu, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết thời điểm xảy ra xô xát, người nhà của hai bệnh nhân đang đứng bên ngoài khu vực y bác sĩ cấp cứu. Nhóm người hung hãn xông vào đánh, chém nhóm người trên rất nhanh khiến khu vực cấp cứu hỗn loạn.

Theo bác sĩ Sáu, bệnh viện đã huy động bảo vệ, gọi điện thoại báo Công an P.An Mỹ (TP.Tam Kỳ). Khi lực lượng công an đến thì nhóm người gây rối đã bỏ đi trước đó vài phút. Lực lượng công an bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan và tạm giữ hung khí, phương tiện nhóm người này để lại.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ cho hay, do mâu thuẫn giữa hai gia đình nên dẫn đến xô xát khiến hai người bị chém trọng thương. Dù hai người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng người nhà bên kia vẫn kéo người lên tận bệnh viện tiếp tục hành hung. Hiện Công an TP.Tam Kỳ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc.